Школьный автобус и 2 легковых автомобиля столкнулись в Барнауле. ДТП произошло 3 марта на улице Южный тракт, сообщила пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Автомобиль Toyota Platz столкнулся со автобусом ПАЗ, двигавшимся по встречной полосе, и врезался в попутный Skoda Rapid.

В результате за медицинской помощью обратились несколько школьников. Прокуратура Алтайского края взяла на контроль установление всех обстоятельств случившегося.

По поручению прокурора региона Антона Германа проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке несовершеннолетних. По ее итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

