Водитель сбил 12-летнюю девочку на пешеходном переходе в Подольске

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Водитель легкового автомобиля сбил 12-летнюю девочку, перебегавшую дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора в Подольске. Об этом сообщили в телеграм-канале МВД по Московской области.

Ведомство уточнило, что ДТП произошло 16 февраля 2026 года 07:50 недалеко от одного из домов, расположенных на улице Ленина микрорайона Климовск.

По имеющимся данным, мужчина находился за рулем автомобиля марки "Опель". Пострадавшая госпитализирована с травмами. Госавтоинспекция проводит проверку для установления всех обстоятельств и принятия процессуального решения.

