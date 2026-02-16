Форма поиска по сайту

16 февраля, 10:39

Происшествия
РИА Новости: и. о. министра ГО и ЧС Кубани задержали по подозрению в превышении полномочий

И. о. министра ГО и ЧС Кубани задержали по подозрению в превышении полномочий – СМИ

Фото: mingochs.krasnodar.ru

Исполняющий обязанности министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) Краснодарского края Сергей Штриков задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным СМИ, Штрикова задержали сотрудники регионального управления ФСБ РФ.

За последнее время в Краснодарском крае уже задержали некоторых бывших и действующих чиновников. В частности, был задержан министр транспорта Краснодарского края Алексей Переверзев. Его арестовали по делу о крупном мошенничестве.

Переверзев при этом фигурировал в антикоррупционном иске Генпрокуратуры России в отношении экс-депутата Госдумы, экс-главы департамента транспорта Краснодарского края Анатолия Вороновского. Сам экс-парламентарий оказался арестован в конце прошлого года по обвинению в получении особо крупной взятки. Его обвинили в организации незаконного коррупционного дохода на сумму 2,8 миллиарда рублей.

Также правоохранители задержали заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика. Затем чиновнику предъявили обвинение в получении взятки в период 2021–2023 годов, когда он занимал должность главы городского округа Копейска.

По версии следствия, взятка поступила от директора одной из коммерческих организаций за заключение договора долгосрочной аренды имущественного комплекса детского оздоровительного лагеря "Юность". Общая сумма взятки составила 1,88 миллиона рублей.

происшествияполитикарегионы

