Мэр Сердобска ушла в отставку после скандала с жилищными сертификатами

Фото: телеграм-канал "Марина Ермакова"

Мэр города Сердобска в Пензенской области Марина Ермакова приняла решение покинуть свой пост после скандала с выдачей сертификата на жилье. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Во вторник, 10 февраля, Ермакова сообщила о выдаче двух жилищных сертификатов семьям уроженцев Средней Азии. Это вызвало широкий общественный резонанс. На фоне этого глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку на предмет возможных нарушений.

"Несмотря на то, что местные жители, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, длительное время ожидают своей очереди, принято решение в пользу семей с миграционной историей. Граждане усматривают коррупционную составляющую", – говорится в сообщении СК.

Ермакова заявила, что уровень давления на нее в соцсетях перешел все границы. По ее словам, она не предполагала, что данное решение о сертификатах вызовет такую агрессивную реакцию, в том числе среди тех, кто даже не проживает в Сердобске или Пензенской области.

"Последние двое суток я потеряла сон и покой. Мне страшно как человеку, который столкнулся с травлей, масштабы которой невозможно представить. И молчать, когда тебя унижают и уничтожают, – значит соглашаться. Поэтому я буду защищать себя от клеветы с помощью прокуратуры, следственных органов и суда", – добавила она.

Глава Сердобска отметила, что в подобных условиях невозможно продолжать работу на ее посту, в связи с чем она приняла решение подать в отставку.

