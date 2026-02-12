12 февраля, 12:09Происшествия
И. о. министра АПК Запорожья обвинили в получении взятки на 4,8 млн рублей
Фото: ТАСС/Александр Полегенько
Исполняющий обязанности министра агропромышленного комплекса и продовольственной политики Запорожской области Андрей Сигута обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета России по региону.
По данным ведомства, в январе 2024 года Сигута, являясь главой органа местного самоуправления, попросил деньги у директора коммерческой фирмы за общее покровительство и помощь в последующем использовании комплекса зданий, переданных ранее компании для ведения деятельности.
В результате в период с января 2024 по декабрь 2025 года он лично и через посредника получил от директора фирмы более 4,8 миллиона рублей.
Сигута и посредник были задержаны во время передачи свыше 450 тысяч рублей. По факту произошедшего было возбуждено дело о получении взятки в особо крупном размере.
Обвиняемый уже арестован. В настоящее время следователи проводят мероприятия, которые позволят собрать и закрепить доказательственную базу.
Ранее полицейские задержали заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика. По словам главы региона Алексея Текслера, проводились следственные действия, которые связаны с прежнем местом работы фигуранта дела.
По данным СМИ, Фалейчика задержали по факту получения взятки в особо крупном размере, которую он мог получить от директора ООО "Юность" за действия в интересах организации при передаче имущественного комплекса в долгосрочную аренду – детского лагеря "Юность", который находится на балансе городского округа.
