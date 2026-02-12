И. о. министра АПК Запорожья обвинили в получении взятки на 4,8 млн рублей

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Исполняющий обязанности министра агропромышленного комплекса и продовольственной политики Запорожской области Андрей Сигута обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета России по региону.

По данным ведомства, в январе 2024 года Сигута, являясь главой органа местного самоуправления, попросил деньги у директора коммерческой фирмы за общее покровительство и помощь в последующем использовании комплекса зданий, переданных ранее компании для ведения деятельности.

В результате в период с января 2024 по декабрь 2025 года он лично и через посредника получил от директора фирмы более 4,8 миллиона рублей.

Сигута и посредник были задержаны во время передачи свыше 450 тысяч рублей. По факту произошедшего было возбуждено дело о получении взятки в особо крупном размере.

Обвиняемый уже арестован. В настоящее время следователи проводят мероприятия, которые позволят собрать и закрепить доказательственную базу.

Ранее полицейские задержали заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика. По словам главы региона Алексея Текслера, проводились следственные действия, которые связаны с прежнем местом работы фигуранта дела.

По данным СМИ, Фалейчика задержали по факту получения взятки в особо крупном размере, которую он мог получить от директора ООО "Юность" за действия в интересах организации при передаче имущественного комплекса в долгосрочную аренду – детского лагеря "Юность", который находится на балансе городского округа.

