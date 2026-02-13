Форма поиска по сайту

13 февраля, 11:04

Экономика

Apple продлила действие восьми товарных знаков в России

Фото: depositphotos/mrsiraphol

Американская корпорация Apple продлила действие восьми своих товарных знаков в России до 2036 года. Это следует из электронной базы Роспатента, данные которой приводит РИА Новости.

В частности, продление коснулось марок iWeb, Time Machine, Macexpo, iPod, Mac Pro, Pod, Mobile Me, а также логотипа надкусанного яблока.

Согласно документам федеральной службы по интеллектуальной собственности, эти бренды Apple планирует использовать для продажи телефонов, компьютеров, наушников, программного обеспечения, игр и предоставления услуг связи в России.

Ранее стало известно, что компания впервые за последние 10 лет приняла решение о повышении цен на свои платные сервисы в России. Рост составит примерно 19%.

По словам инсайдеров, Apple намерена пересмотреть ценовую политику своих платных сервисов и подписок в России, а также внести изменения в ценообразование для сторонних приложений в российском App Store уже в ближайшие несколько месяцев.

Изменения затронут ключевые подписки, такие как стриминговые сервисы Music и TV+, облачное хранилище iCloud и другие услуги.

