13 января, 19:17

Технологии
iPhones: Apple поднимет цены на свои платные сервисы в РФ впервые за 10 лет

Apple поднимет цены на свои платные сервисы в РФ впервые за 10 лет – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Корпорация Apple впервые за последние 10 лет приняла решение о повышении цен на свои платные сервисы в России. Рост составит примерно 19%, сообщает профильное издание iPhones со ссылкой на собственные источники.

По словам инсайдера, компания намерена пересмотреть ценовую политику своих платных сервисов и подписок в РФ, а также внести изменения в ценообразование для сторонних приложений в российском App Store уже в ближайшие несколько месяцев.

Изменения затронут ключевые подписки Apple в российском регионе, такие как стриминговые сервисы Music и TV, облачное хранилище iCloud и другие услуги. Также возможна корректировка стандартизированных цен в App Store. Вероятно, подорожают и подписки внутри сторонних приложений в магазине.

По данным источника, вопрос о повышении цен назрел давно, поскольку последний раз корпорация корректировала стоимость цифровых услуг в 2015 году.

Ранее стало известно, что Apple заняла первое место на мировом рынке смартфонов по итогам 2025 года, обогнав южнокорейскую фирму Samsung. Доля американского производителя составила 20%, а рост продаж – 10%.

По мнению аналитиков, успех Apple связан с релизом IPhone 17 в четвертом квартале 2025-го на фоне активного расширения на развивающихся и средних рынках. Также за прошедший год отмечен рост популярности модели IPhone 16 в Японии, Индии и Юго-Восточной Азии.

