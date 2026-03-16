Дмитриев назвал мятежом отказ Германии от разблокировки Ормузского пролива

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X отреагировал на отказ Германии участвовать в военной защите Ормузского пролива, назвав это "мятежом", передает RT.

Ранее американский президент Дональд Трамп призвал Китай и другие страны направить военные корабли в Ормузский пролив, чтобы тот "больше не был угрозой".

Он выразил надежду, что к операции присоединятся Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства, пострадавшие от "искусственного ограничения".

Пролив был закрыт для движения судов после ударов США и Израиля по Ирану. В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив и американские базы в регионе и предупредил, что будет уничтожать любые суда, нарушившие запрет, включая танкеры.

Как писали СМИ, администрация Трампа также планирует объявить о создании международной коалиции для сопровождения судов через пролив. Некоторые страны уже согласились участвовать, но их названия не раскрываются.