В Пентагоне заявили, что США намерены сопровождать танкеры в Ормузском проливе

Фото: ТАСС/AP/Rafiq Maqbool

США планируют сопровождать танкеры в Ормузском проливе, заявил военный министр США Пит Хегсет.

Он подчеркнул, что Вашингтон осознает необходимость таких действий и хочет "осуществлять их последовательно", причем таким образом, который будет эффективен для достижения целей США и гарантирует, что они смогут послать своими действиями "правильные сигналы миру".

"Мы сотрудничаем с нашими партнерами в других ведомствах и не допустим, чтобы пролив оставался закрытым или чтобы транзит товаров по нему был затруднен", – подчеркнул глава Пентагона.

По его словам, США ударами по Ирану уничтожили производство баллистических ракет в стране. Все компании, которые производят компоненты для этих ракет, "фактически разгромлены". Помимо этого, сбиваются и уничтожаются те ракеты, которые остаются на складах Ирана.

Всего США и Израиль нанесли удары по более чем 15 тысячам целей. Хегсет указал, что представители Ирана в небе "видят на бортах самолетов только звезды и полосы, а также звезду Давида".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив и военные базы Штатов в странах Персидского залива.

Позднее появилась информация о закрытии Ормузского пролива для движения судов. Тегеран предупредил, что будет уничтожать любые корабли, которые нарушат запрет.

Президент США Дональд Трамп на фоне происходящего заявлял, что военная операция против Ирана будет завершена в довольно скором времени. Он назвал эти действия "краткосрочной экскурсией", которая предназначена для того, чтобы избавиться от "некоторых лиц".

