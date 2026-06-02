Комик Алексей Щербаков попал в базу "Миротворца"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/shcherbakov_alexei

Российский комик и видеоблогер Алексей Щербаков оказался в базе украинского экстремистского сайта "Миротворец". Это следует из данных ресурса.

Юморист обвиняется в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Помимо этого, в базу включили членов жюри и советов Института развития интернета (ИРИ).

Ранее в базу данных "Миротворца" попали гендиректор Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) Роман Карманов и более 20 представителей медиахолдингов РФ. В частности, в перечне оказались замгендиректора "Газпром-Медиа Холдинга" Юлия Голубева, руководитель "Плюс студии" "Яндекса" Михаил Китаев и заместитель генпродюсера онлайн-кинотеатра Okko Светлана Сонина.

Также в список были включены продюсер и заместитель гендиректора онлайн-кинотеатра Premier Макар Кожухов, кинопродюсер и креативный директор "МТС Медиа" Илья Бурец, гендиректор "Кино-театр.ру" Жан Просянов, замгендиректора по контенту онлайн-кинотеатра "Иви" Иван Гринин и другие. Их обвиняют в распространении пропаганды и в покушении на суверенитет Украины.

