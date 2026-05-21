Стримера Аню Акулич внесли в базу "Миротворца"

Стример Аня Акулич (настоящее имя – Анна Чернюк. – Прим. ред.) попала в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом сообщает "Газета.ру".

Блогер оказалась в данном списке из-за сотрудничества с "Алабугой Политех". В частности, в апреле этого года Акулич распространяла информацию о турнире по игре Counter-Strike Alabuga Polytech Cup.

После массовых блокировок участников соревнования на платформе Twitch стример убрала из публикаций упоминания про "Алабугу Политех", чтобы не попасть в список заблокированных пользователей. Несмотря на это, блогер оказалась в числе тех, кого забанили на ресурсе.

Стримера обвинили в пропаганде войны, публичной поддержке "российской агрессии", а также финансировании подразделений "российско-фашистских захватчиков".

Ранее в базу "Миротворца" попала теле- и радиоведущая, певица и юрист Екатерина Гордон. Ее обвинили в публичной поддержке России, а также якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

