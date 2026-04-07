Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
07 апреля, 18:12

Политика

Режиссера Назикяна внесли в базу украинского сайта "Миротворец"

Фото: vk.com/id30673406

Российский режиссер и актер Арменак Назикян внесен в базу данных украинского сайта "Миротворец". Соответствующая информация появилась на ресурсе во вторник, 7 апреля.

Из опубликованных данных следует, что поводом для включения в базу стали съемки фильма "Новая земля" в Запорожской области в 2025 году. Режиссеру вменяют действия, якобы направленные против суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее в данный перечень была внесена актриса Валентина Рубцова. Артистку обвинили в действиях, направленных против территориальной целостности Украины. В качестве доказательства приводится ее интервью, где актриса заявляла, что всегда считала Крым частью России.

Сама Рубцова заявила, что не может воспринимать портал "Миротворец" всерьез. Актриса добавила, что о попадании в базу сайта она узнала из новостей.

Сюжет: Спецоперация на Украине
политикакультура

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика