Режиссера Назикяна внесли в базу украинского сайта "Миротворец"

Российский режиссер и актер Арменак Назикян внесен в базу данных украинского сайта "Миротворец". Соответствующая информация появилась на ресурсе во вторник, 7 апреля.

Из опубликованных данных следует, что поводом для включения в базу стали съемки фильма "Новая земля" в Запорожской области в 2025 году. Режиссеру вменяют действия, якобы направленные против суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее в данный перечень была внесена актриса Валентина Рубцова. Артистку обвинили в действиях, направленных против территориальной целостности Украины. В качестве доказательства приводится ее интервью, где актриса заявляла, что всегда считала Крым частью России.

Сама Рубцова заявила, что не может воспринимать портал "Миротворец" всерьез. Актриса добавила, что о попадании в базу сайта она узнала из новостей.