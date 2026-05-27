Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 мая, 08:51

Общество

В СФ предложили не аннулировать результат первого ЕГЭ при неудачной пересдаче

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Выпускники школ должны иметь право пересдать как минимум два предмета ЕГЭ без аннулирования первых результатов, если они окажутся выше. С соответствующей инициативой выступил член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, профессор Игорь Мурог.

Сейчас школьникам доступна пересдача только одного экзамена по своему выбору. Однако предыдущий результат аннулируется, даже если он был выше нового.

Сенатор считает, что такое правило не только ограничивает возможности учащихся, но и повышает уровень тревожности. В связи с этим он предлагает ввести "период спокойной пересдачи".

"В течение месяца после основной волны ЕГЭ предоставить выпускникам возможность пересдать выбранные экзамены для повышения баллов без аннулирования прежних результатов. Такой подход позволит снизить стресс, даст каждому шанс показать свои реальные знания и сделает систему ЕГЭ более гуманной и современной", – пояснил Мурог в беседе с ТАСС.

Он напомнил, что каждый год более 700 тысяч российских школьников испытывают огромное давление. Опросы показывают, что до 80% старшеклассников признались в сильном стрессе во время подготовки и сдачи экзаменов. В связи с этим Мурог подчеркнул важность не только улучшения самих заданий, но и создания для учеников наиболее благоприятных и равных условий для раскрытия их потенциала.

Основной этап ЕГЭ-2026 стартует 1 июня. Экзамены пройдут во всех 89 субъектах России и в 54 зарубежных странах. На участие в тестировании уже зарегистрировались более 747 тысяч человек, в том числе 663 тысячи выпускников. В свою очередь, на ОГЭ заявки подали почти 1,7 миллиона человек.

В России 1 июня начнется основной период ЕГЭ

Читайте также


образованиеобщество

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика