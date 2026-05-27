В СФ предложили не аннулировать результат первого ЕГЭ при неудачной пересдаче

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Выпускники школ должны иметь право пересдать как минимум два предмета ЕГЭ без аннулирования первых результатов, если они окажутся выше. С соответствующей инициативой выступил член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, профессор Игорь Мурог.

Сейчас школьникам доступна пересдача только одного экзамена по своему выбору. Однако предыдущий результат аннулируется, даже если он был выше нового.

Сенатор считает, что такое правило не только ограничивает возможности учащихся, но и повышает уровень тревожности. В связи с этим он предлагает ввести "период спокойной пересдачи".

"В течение месяца после основной волны ЕГЭ предоставить выпускникам возможность пересдать выбранные экзамены для повышения баллов без аннулирования прежних результатов. Такой подход позволит снизить стресс, даст каждому шанс показать свои реальные знания и сделает систему ЕГЭ более гуманной и современной", – пояснил Мурог в беседе с ТАСС.

Он напомнил, что каждый год более 700 тысяч российских школьников испытывают огромное давление. Опросы показывают, что до 80% старшеклассников признались в сильном стрессе во время подготовки и сдачи экзаменов. В связи с этим Мурог подчеркнул важность не только улучшения самих заданий, но и создания для учеников наиболее благоприятных и равных условий для раскрытия их потенциала.

Основной этап ЕГЭ-2026 стартует 1 июня. Экзамены пройдут во всех 89 субъектах России и в 54 зарубежных странах. На участие в тестировании уже зарегистрировались более 747 тысяч человек, в том числе 663 тысячи выпускников. В свою очередь, на ОГЭ заявки подали почти 1,7 миллиона человек.