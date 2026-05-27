27 мая, 17:35Политика
Стубб не поверил в данные о перенаправлении Россией БПЛА в Финляндию
Фото: ТАСС/EPA/MARTIN DIVISEK
Президент Финляндии Александр Стубб не поверил в информацию СМИ, что Россия якобы перенаправила украинские дроны в сторону страны. Его слова передает Helsingin Sanomat.
По данным газеты Telegraph, Москва якобы сделала это при помощи помех GPS.
Глава Финляндии заявил, что он и главнокомандующий прислушиваются к силам обороны, военно-воздушным силам и разведке.
"И исходя из этого, я не считаю правдоподобной мысль о том, что Россия в настоящее время намеренно направляет беспилотники в сторону Финляндии", – указал Стубб.
Ранее Минобороны Финляндии заявило об обнаружении неопознанного БПЛА неподалеку от границы с Россией. Премьер страны Петтери Орпо выражал недовольство в адрес президента Украины Владимира Зеленского и подчеркивал, что нарушать воздушное пространство и проникать в него недопустимо.
Кроме того, силы ПВО Эстонии впервые самостоятельно сбили БПЛА, предположительно, украинского происхождения. Беспилотник ликвидировали в небе над южноэстонским озером Выртсъярв.