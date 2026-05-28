28 мая, 12:29

Происшествия

В двух московских ночных клубах изъяли более 360 единиц нелегального алкоголя

Фото: depositphotos/milanchikov

В двух столичных ночных клубах прошли проверки, по итогам которых из незаконного оборота изъяли более 360 единиц алкоголя. Оба заведения работали без лицензий и документов на продукцию. Об этом сообщили в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.

По первому адресу расположен караоке-клуб на северо-востоке Москвы. Предприниматель торговал алкоголем без действующей лицензии и товаросопроводительных бумаг. Из заведения вынесли 120 единиц крепкого алкоголя и более 70 единиц пива. Управляющего предупредили о недопустимости таких торгов.

Во втором случае проверка была проведена в ночном клубе в Восточном административном округе. Там в зале стояла барная стойка с дорогим крепким спиртным, а на складе хранились также пиво с крепкими напитками. Ни лицензии, ни документов у владельца не нашлось. В итоге было изъято более 170 единиц продукции.

На владельцев обоих заведений составили протоколы по двум статьям КоАП: части 2 статьи 14.16 ("Нарушение правил продажи алкоголя") и части 3 статьи 14.17 ("Нарушение требований к обороту спиртного").

Ранее правоохранители изъяли в Москве из незаконного оборота около 65 тысяч никотиносодержащих изделий на сумму порядка 30 миллионов рублей. Часть продукции оказалась с истекшим сроком годности.

По предварительным данным, криминальный бизнес организовал иностранец, наладивший теневой ввоз крупных партий без лицензии. Продукцию сбывали через широкую сеть торговых точек в столичном регионе. Возбуждено уголовное дело.

