Подмосковные полицейские задержали подозреваемых в краже табачной продукции на 1,3 млн руб

В Подмосковье задержаны участники группы, подозреваемые в краже табачной продукции на более 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По предварительной версии, ночью злоумышленники в масках вскрыли торговые ряды в поселке Лопатино Ленинского округа и похитили табачную продукцию. Затем они погрузили украденные товары в автомобиль и скрылись с места инцидента. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража").

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили маршрут подозреваемых. В итоге сотрудники уголовного розыска Булатниковского отдела полиции УМВД РФ по Ленинскому округу задержали у кафе в Красногорском округе троих мужчин в возрасте от 37 до 54 лет, двое из которых оказались ранее уже судимы.

"При осмотре транспортного средства одного из задержанных полицейские обнаружили и изъяли 410 пачек сигарет различных марок", – отметили в пресс-службе.

Видновским городским судом фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские продолжают устанавливать соучастников преступления и проверяют мужчин на причастность к другим преступлениям.

