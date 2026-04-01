01 апреля, 08:43

Происшествия

Подмосковные полицейские задержали подозреваемых в краже табачной продукции на 1,3 млн руб

Фото: MAX/"Подмосковная полиция"

В Подмосковье задержаны участники группы, подозреваемые в краже табачной продукции на более 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По предварительной версии, ночью злоумышленники в масках вскрыли торговые ряды в поселке Лопатино Ленинского округа и похитили табачную продукцию. Затем они погрузили украденные товары в автомобиль и скрылись с места инцидента. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража").

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили маршрут подозреваемых. В итоге сотрудники уголовного розыска Булатниковского отдела полиции УМВД РФ по Ленинскому округу задержали у кафе в Красногорском округе троих мужчин в возрасте от 37 до 54 лет, двое из которых оказались ранее уже судимы.

"При осмотре транспортного средства одного из задержанных полицейские обнаружили и изъяли 410 пачек сигарет различных марок", – отметили в пресс-службе.

Видновским городским судом фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские продолжают устанавливать соучастников преступления и проверяют мужчин на причастность к другим преступлениям.

Ранее в столице задержали подозреваемого в крупной краже телефонов на сумму свыше 1,4 миллиона рублей. Об инциденте сообщил руководитель рекламной компании, который выявил кражу после инвентаризации. Выяснилось, что бывший работник склада забрал из сейфа 19 телефонов, продал их, а вырученные средства потратил на свои нужды.

Читайте также


происшествия

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

