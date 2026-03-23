В Москве задержан подозреваемый в краже смартфонов на 1,4 млн рублей

В Москве задержан подозреваемый в крупной краже телефонов, передала пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Руководитель рекламной компании обратился в полицию, заявив о выявленной недостаче после инвентаризации на складе в Хорошёвском проезде. Оказалось, что неизвестный украл 19 телефонов. Общий ущерб от кражи составил свыше 1,4 миллиона рублей.

В результате на улице Народного Ополчения был задержан 44-летний москвич, который ранее был не раз судим за различные преступления. Выяснилось, что злоумышленник работал в компании разнорабочим. После увольнения он проник на склад, взломал замок и забрал из сейфа технику, которую затем продал, а деньги потратил на собственные нужды.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже. Мужчине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее были задержаны двое 19-летних приезжих граждан, подозреваемых в краже телефона. Полиция сообщила, что злоумышленники около клуба подошли к мужчине, а затем один из них попросил смартфон для срочного звонка. Получив устройство, молодые люди убежали.

Потерпевший не смог их догнать, ущерб составил 45 тысяч рублей. Похищенное устройство подозреваемые успели продать. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж", фигуранты заключены под стражу. Им грозит до 7 лет лишения свободы.

