Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

23 марта, 14:55

Происшествия

В Москве задержан подозреваемый в краже смартфонов на 1,4 млн рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве задержан подозреваемый в крупной краже телефонов, передала пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Руководитель рекламной компании обратился в полицию, заявив о выявленной недостаче после инвентаризации на складе в Хорошёвском проезде. Оказалось, что неизвестный украл 19 телефонов. Общий ущерб от кражи составил свыше 1,4 миллиона рублей.

В результате на улице Народного Ополчения был задержан 44-летний москвич, который ранее был не раз судим за различные преступления. Выяснилось, что злоумышленник работал в компании разнорабочим. После увольнения он проник на склад, взломал замок и забрал из сейфа технику, которую затем продал, а деньги потратил на собственные нужды.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже. Мужчине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее были задержаны двое 19-летних приезжих граждан, подозреваемых в краже телефона. Полиция сообщила, что злоумышленники около клуба подошли к мужчине, а затем один из них попросил смартфон для срочного звонка. Получив устройство, молодые люди убежали.

Потерпевший не смог их догнать, ущерб составил 45 тысяч рублей. Похищенное устройство подозреваемые успели продать. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж", фигуранты заключены под стражу. Им грозит до 7 лет лишения свободы.

"Московский патруль": трое подозреваемых в краже сумки с деньгами задержаны в Домодедове

Читайте также


происшествиягород

Главное

К чему может привести игнорирование депрессии?

Запущенная клиническая депрессия может привести к изменениям в мозге

Может постепенно ухудшиться память и способность концентрироваться

Читать
закрыть

Внедрят ли "белый список" в работу домашнего интернета?

IT-отделам московских провайдеров поручили запустить систему в кратчайшие сроки

Однако в Минцифры эту информацию опровергли

Читать
закрыть

Как накажут депутата Самокиша за посты о смерти Чака Норриса?

В Госдуме могут рассмотреть вопрос о лишении мандата депутата

Самокиш может не пройти в новый созыв Госдумы

Читать
закрыть

Почему в Сети высмеивают когнитивное состояние Трампа?

Пользователи указывают на оговорки, ограниченный словарный запас и нестандартные шутки

Эксперты уверены: это можно соотнести с возрастом Трампа

Читать
закрыть

Могут ли предпочтения в музыке говорить об уровне IQ?

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями

Однако психологи уверены: предпочтения связаны с личностными особенностями

Читать
закрыть

Как в России помогают студенческим семьям?

Студенческим семьям выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка

Семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий

Читать
закрыть

Как бороться с лудоманией в России?

Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в апреле 2026 года

Введение онлайн-казино в правовое поле станет дополнительным доходом для бюджета РФ

Читать
закрыть

Чем уникален день весеннего равноденствия 20 марта?

Сегодня день и ночь будут длиться по 12 часов на всей территории земного шара

Ежегодно день весеннего равноденствия начинается в разное время

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика