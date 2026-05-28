США продлили срок действия лицензии на сделки с зарубежными активами "Лукойла" до 27 июня

Минфин США продлил действие лицензии, позволяющей вести переговоры и заключать сделки по продаже зарубежных активов "Лукойла". Соответствующая генеральная лицензия была опубликована американским ведомством.

Документ разрешает до 27 июня 2026 года проводить все операции, которые обычно сопутствуют и необходимы для переговоров и заключения контрактов с ПАО "Нефтяная компания "Лукойл" и любыми его аффилированными лицами, но которые запрещены указом президента США № 14024.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело санкции в отношении двух нефтяных компаний – "Роснефть" и "Лукойл" – в октябре 2025 года. Под ограничения подпали и их "дочки", которые расположены в России.

Позже выяснилось, что американская компания Chevron и инвестиционная группа Quantum Energy Partners намерены заключить сделку и разделить международные активы "Лукойла".