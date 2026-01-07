Форма поиска по сайту

07 января, 09:59

Экономика
FT: Chevron и Quantum планируют поделить международные активы "Лукойла"

Chevron и Quantum могут поделить международные активы "Лукойла"

Фото: 123RF.com/fotogigi85

Американская компания Chevron и инвестиционная группа Quantum Energy Partners намерены заключить сделку и разделить международные активы компании "Лукойл". Об этом сообщила газета Financial Times.

По данным издания, заявка компаний затрагивает весь портфель активов "Лукойла", при этом Quantum и Chevron хотят завладеть активами на 22 миллиарда долларов на долгий срок.

"Мы ищем возможность продажи, которая позволит передать право собственности на эти активы американскому оператору на неограниченный срок. Мы не хотим, чтобы активы были проданы сразу после покупки", – указал газете американский чиновник.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело санкции в отношении двух нефтяных компаний – "Роснефть" и "Лукойл" – в октябре. Под ограничения подпали и их "дочки", которые расположены в России.

Вскоре стало известно, что "Лукойл" собирается продавать свои зарубежные активы. Владимир Путин заявил, что не ожидал введения новых санкций против российских нефтяных компаний со стороны США.

Позже Великобритания вывела из-под санкций компанию Lukoil International GmbH, в которую входят международные активы "Лукойла", до 26 февраля 2026 года. Благодаря этому решению лица могут вновь проводить операции с Lukoil International и дочерними фирмами Lukoil International.

