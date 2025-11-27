Форма поиска по сайту

27 ноября, 17:55

Политика

Путин заявил, что не ожидал новых санкций США против нефтяных компаний РФ

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин не ожидал введения новых санкций против российских нефтяных компаний со стороны США. Об этом глава государства рассказал на пресс-подходе по итогам визита в Киргизию.

Президент обратил внимание, что это произошло после встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Министры провели разговор, при этом какой-то конфликтной ситуации между РФ и США по этим вопросам не возникало.

"И вдруг Соединенные Штаты объявляют о введении санкций против двух наших нефтяных компаний. Это в связи с чем? Я вам честно говорю, я даже не понял, а что происходит-то?" – сказал Путин.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело дополнительные санкции против двух нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл" в октябре. Под ограничения подпали и их "дочки", которые расположены в России. Всего в списке американского министерства оказались 34 организации.

При этом в Белом доме удивились быстрому решению президента США Дональда Трампа о введении санкций против Москвы. Уточнялось, что американский лидер "месяцами" говорил о принятии жестких мер, но согласие на рестрикции против нефтяных компаний поразило даже его ближайших советников.

Санкции
