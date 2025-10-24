Форма поиска по сайту

24 октября, 09:40

Политика
CNN: в Белом доме удивились санкциям Трампа против России

В Белом доме удивились санкциям Трампа против России – СМИ

Фото: 123RF.com/mj007

В Белом доме оказались удивлены тем, как быстро президент США Дональд Трамп решил ввести санкции против России, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на CNN.

По информации журналистов, Трамп "месяцами" говорил советникам о том, что однажды решит, что пора принять более жесткие меры в отношении РФ. При этом согласие американского лидера на введение санкций против российских нефтяных компаний поразило даже некоторых его ближайших советников.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело дополнительные санкции против "Роснефти" и "Лукойла" 23 октября. Кроме того, ограничения коснулись их "дочек", находящихся в России.

Всего в санкционном списке американского министерства оказались 34 организации. Согласно решению ведомства, все имущество российских нефтяных компаний в Штатах будет заблокировано.

При этом, по данным СМИ, Трамп выбрал средние по жесткости санкции. Самый жесткий вариант был направлен на непосредственно российскую промышленность и высокопоставленных руководителей. Также рассматривались и более мягкие меры.

