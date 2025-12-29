Форма поиска по сайту

29 декабря, 21:35

Политика

Трамп назвал атаку ВСУ на резиденцию Путина плохим развитием событий

Фото: whitehouse.gov

Удар Украины по резиденции Владимира Путина в Новгородской области был бы "плохим развитием событий". США проясняют эту ситуацию, заявил американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в начале переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во Флориде.

"Только что услышал об этом, вообще-то. Но я не знаю об этом. Это было бы слишком плохо", – сказал глава Белого дома, слова которого приводит РИА Новости.

Он уточнил, что не поддерживает удары Украины по резиденции Путина, и подчеркнул, что ему это не нравится. По словам Трампа, одно дело обороняться, а другое – атаковать резиденцию российского лидера. По его мнению, Вооруженным силам Украины (ВСУ) нельзя было этого делать.

Президент США также отметил, что в урегулировании украинского конфликта "сейчас деликатный момент", поэтому действия Киева не способствуют переговорам.

По данным Минобороны России, в ходе отражения указанной террористической атаки Киева над Брянской областью в течение ночи перехватили 49 беспилотников, летевших в сторону Новгородской. Над Смоленской областью уничтожили 1 БПЛА, направлявшийся к резиденции президента.

Над самой Новгородской областью до 07:00 29 декабря перехватили 18 вражеских дронов, а с 07:00 до 09:00 – еще 23 аппарата.

Всего в сторону резиденции Путина украинские военные направили 91 беспилотник. Информации о пострадавших и разрушениях нет. Россия уже определила объекты и время для ответного удара, уточнил глава МИД Сергей Лавров.

Российский лидер в ходе телефонного разговора с Трампом сказал о пересмотре Москвой переговорной позиции по урегулированию украинского конфликта после случившегося, добавил помощник главы государства Юрий Ушаков.

При этом президент Украины Владимир Зеленский не признал атаку на резиденцию Путина, назвав эту историю "сфабрикованной".

Путин заявил, что пока не видит готовности Украины к миру

