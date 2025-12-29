Трамп заявил, что верит в стремление Путина завершить украинский конфликт

Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в стремление Владимира Путина завершить конфликт на Украине. Об этом глава Белого дома сообщил во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.



"Он хочет, чтобы урегулирование случилось. Он хочет это видеть. Он сказал очень убедительно, я ему верю", – подчеркнул Трамп.

Американский президент также добавил, что во время своего недавнего телефонного разговора с Путиным поднял тему Запорожской АЭС. Он добавил, что поддержал действия российского руководства по электростанции. По его словам, российский лидер сотрудничает с Украиной для ее открытия.

Переговоры Трампа и Зеленского прошли 28 декабря в штате Флорида. По итогам встречи американский лидер сообщил, что стороны близки к урегулированию конфликта. Однако остаются еще 1–2 сложных нерешенных вопроса.

Перед встречей с Зеленским Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Во время беседы российский лидер детально изложил президенту США аргументы о важности фундаментальных договоренностей, достигнутых Россией и США на саммите в Анкоридже.