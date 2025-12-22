22 декабря, 05:59Политика
Дмитриев намекнул, что следующие переговоры по Украине могут пройти в Москве
Фото: x.com/kadmitriev
Спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев намекнул, что следующий раунд переговоров по Украине может состояться в Москве.
Дипломат выложил в соцсети X фотографию на фоне пляжа в Майами, где проходила встреча с американской делегацией. При этом Дмитриев на фото одет в белую футболку с российским гербом и надписью "Next time in Moscow" ("В следующий раз в Москве").
"Спасибо, Майами. В следующий раз – в Москве", – написал Дмитриев в своей публикации.
Фраза "Next time in Moscow" стала популярной после того, как ее произнес Владимир Путин по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.
Дмитриев встретился с представителями администрации США в Майами для обсуждения урегулирования на Украине. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф после переговоров выражал уверенность в том, что Россия по-прежнему остается приверженной достижению мирного урегулирования.
В Майами также состоялись переговоры украинской и американской делегаций. К обсуждениям в том числе были подключены европейские партнеры Киева. Стороны говорили о сроках и последовательности следующих шагов по мирному плану.
