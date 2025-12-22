Фото: kremlin.ru

Разжигатели войны не смогли помешать проведению переговоров России и США по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, комментируя новый раунд переговоров. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Дмитриев заявлял, что "глубинное государство" (Deep State) пытается спровоцировать третью мировую войну, разжигая антироссийскую паранойю в странах Европы и не только.

Глава РФПИ отмечал, что прошедшие переговоры с представителями США в Майами были конструктивными и продуктивными. Дмитриев доложит об итогах переговоров в Кремль, после чего Москва подумает о предложениях к мирному плану.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркивал, что Россия будет придерживаться позиций, которые обсуждались на Аляске и других встречах с представителями США.

Между тем в Майами также прошли переговоры между США и Украиной. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что данная встреча была конструктивной. Стороны обсудили сроки и последовательность следующих шагов.