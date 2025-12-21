ТАСС: Дмитриев направился на второй день переговоров с США с "позитивным настроем"

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев отправился на второй день переговоров с США по украинскому урегулированию "с позитивным настроем", сообщает корреспондент ТАСС.

Дмитриев, в сопровождении охраны, сел в автомобиль и отправился на переговорную площадку.

Спецпредставитель российского президента провел переговоры в Майами со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Прошедшую встречу он назвал конструктивной и подчеркнул, что консультации с американской стороной будут продолжаться в течение двух дней.

Кроме того, в Майами встретились представители Украины и США. Киев и Вашингтон договорились о продолжении совместной работы, рассказал глава Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.

При этом идея о проведении трехсторонней встречи между Россией, США и Украиной пока не прорабатывается, отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он также заявил, что не знает, могут ли у Дмитриева быть контакты с представителями Киева в Майами.

