Четыре человека пострадали в ДТП с грузовиком и автобусом в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Четыре человека пострадали в результате столкновения рейсового автобуса и грузового автомобиля в городском округе Ступино. Об этом сообщила подмосковная прокуратура.

ДТП произошло утром 27 февраля на 4-м километре автодороги регионального значения Михнево – Липитино. Все пострадавшие были пассажирами автобуса, их доставили в медучреждение, добавили в ведомстве.

Прокуратура проконтролирует установление обстоятельств аварии, а также даст оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения во время перевозки пассажиров и содержании автомобильных дорог.

Ранее три человека пострадали в результате ДТП с участием автобуса и грузовика в городском округе Электросталь. Инцидент произошел утром 27 февраля на 111-м километре автодороги "А-107". Предварительно установлено, что водитель автобуса "ЛиАЗ" потерял контроль над машиной и врезался в грузовик с полуприцепом, стоявший на обочине.

