Три пассажира автобуса пострадали в ДТП в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Три человека пострадали в результате ДТП с участием автобуса и грузовика в городском округе Электросталь, сообщает пресс-служба подмосковной полиции.

Инцидент произошел утром 27 февраля на 111-м километре автодороги "А-107". Предварительно установлено, что водитель автобуса "ЛиАЗ" потерял контроль над машиной и врезался в грузовик с полуприцепом, стоявший на обочине.

В результате травмы получили пассажиры общественного транспорта. Их с повреждениями доставили в медучреждение.

В настоящее время на месте ЧП находятся сотрудники подмосковной Госавтоинспекции. Им предстоит выяснить все детали произошедшего, а после вынести решение в соответствии с законодательством.

Схожая авария ранее произошла на Ленинском проспекте в Москве. Там водитель грузового автомобиля не уступил дорогу рейсовому автобусу, который следовал по маршруту № м1, при выезде с прилегающей территории. В результате пострадали восемь человек, их передали врачам.

До этого в Чебоксарах водитель автобуса наехал на трех девочек, которые переходили дорогу. Как выяснили правоохранители, мужчина за рулем не успел вовремя притормозить перед переключившимся на красный сигнал светофором и сбил детей. Им оказали необходимую медпомощь.

