Ресурсы Роскомнадзора и Минобороны РФ подверглись DDoS-атаке

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Масштабная DDoS-атака произошла на ресурсы Роскомнадзора (РКН), Минобороны РФ и Федерального государственного унитарного предприятия "Главный радиочастотный центр" (ФГУП ГРЧЦ). Об этом сообщили РИА Новости в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

DDoS-атака была зафиксирована утром 27 февраля. Атакующие серверы находятся не только в России, но и в США, КНР, Великобритании и Нидерландах.

"В настоящее время атака продолжается", – уточнили в РКН.

При этом ведомство уточнило, что атака является мультивекторной. По данным РКН, она осуществляется на разных сетевых уровнях, в том числе с имитацией действий пользователей.

В Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования уже отделили вредоносный трафик и направили на сервера очистки. В настоящее время доступность ресурсов восстановлена. Теперь специалисты занимаются локализацией источников атаки и мест расположения ботнетов.

Ранее компания Delta, которая оказывает охранные услуги для коммерческих объектов, частных домов и автомобилей, подверглась хакерской атаке. Предварительно, из-за этого у клиентов компании не заводились машины и не выключалась сигнализация.

В компании указали, что хакерская атака была спланирована заранее. Внешнему воздействию подверглась IT-инфраструктура организации, в результате чего оказалась нарушена работа всех систем. По этой причине был временно ограничен доступ к части онлайн-сервисов.

