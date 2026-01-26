Охранная система Delta подверглась хакерской атаке

Фото: 123RF.com/bisonov

Компания Delta, которая оказывает охранные услуги для коммерческих объектов, частных домов и автомобилей, подверглась хакерской атаке. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

Телеграм-каналы ранее заявляли, что хакеры взломали системы Delta. Предварительно, из-за этого у клиентов компании не заводились машины и не выключалась сигнализация.

В компании указали, что хакерская атака была спланирована заранее. Как рассказали в Delta, внешнему воздействию подверглась IT-инфраструктура организации, в результате чего оказалась нарушена работа всех систем. Именно по этой причине был временно ограничен доступ к части онлайн-сервисов.

"Подобные инциденты все чаще становятся целью атак по всему миру именно в отношении крупных и технологически развитых участников рынка", – отметили в организации, сообщение которой привело РИА Новости.

Компания уточнила, что на данный момент признаков компрометации личных данных клиентов не обнаружено. В настоящее время технические специалисты Delta работают в усиленном режиме над восстановлением систем и устранением последствий хакерской атаки. К этому процессу также подключены профильные эксперты.

"Ситуация управляемая, Delta оценивает потенциал скорейшего возвращения полной функциональности сервисов как высокий", – заключили в компании, попросив у клиентов прощения за доставленные неудобства.

Ранее персональные сведения клиентов компании Vietnam Airlines попали в открытый доступ из-за неполадок, возникших в сфере безопасности у одной из партнерских онлайн-платформ, которая управляется глобальной технологической корпорацией.

В авиакомпании пояснили, что в открытый доступ попали имена, адреса электронной почты и номера телефонов пассажиров. При этом перевозчик является не единственным, кто пользуется услугами онлайн-платформы, пострадавшей от неполадок.

