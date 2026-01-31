В Подмосковье прошло прощание с пловцом Свечниковым

Фото: телеграм-канал SHOT

В церкви Владимирской иконы Божией Матери на Лайковском кладбище в Подмосковье состоялось прощание с погибшим в Турции российским пловцом Николаем Свечниковым, сообщает РИА Новости.

Проводить пловца в последний путь пришли десятки людей. Тело Свечников находилось в закрытом гробу. Похороны пройдут на том же кладбище.

Пловец пропал 24 августа 2025 года во время межконтинентального заплыва в Босфорском проливе в Стамбуле. Предполагалось, что причиной могло стать внезапное ухудшение здоровья спортсмена, в СМИ также появлялась информация, что он якобы плыл по неверному маршруту.

Мать россиянина, в свою очередь, выражала сомнение в том, что ее сын мог самостоятельно прервать участие в соревнованиях. Она сообщала о намерении подать в суд на организаторов заплыва с требованием компенсации.

Активные поиски Свечникова были официально приостановлены 31 октября, но в Генконсульстве России в Стамбуле отмечали, что расследование не считается завершенным.

Тело мужчины было обнаружено 20 января 2026 года в ходе работ по очистке дна Босфорского пролива. Генконсульство подтвердило, что оно принадлежит спортсмену.

