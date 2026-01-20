IHA: тело российского пловца Свечникова, предположительно, найдено в Босфоре

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/beswim__

Тело неизвестного мужчины, которое может принадлежать российскому пловцу Николаю Свечникову, найдено в Босфоре, сообщает агентство IHA.

Морская полиция извлекла тело из пролива. Отмечается, что погибший одет в костюм для плавания.

Семью Свечникова вызвали на опознание тела, рассказала РИА Новости родственница Алена Караман.

Спортсмен пропал 25 августа 2025 года во время заплыва через Босфор. Возможной причиной случившегося могло стать ухудшение самочувствия, однако в СМИ писали, что Свечников плыл в неправильном направлении.

Мать россиянина усомнилась, что сын самостоятельно ушел с дистанции. Она заявила, что подаст в суд на организаторов заплыва и будет требовать компенсации.

За информацию о местоположении Свечникова его семья объявила награду в 500 тысяч лир (около 950 тысяч рублей).

31 октября прошлого года активные поиски Свечникова были прекращены, но генконсульство России в Стамбуле отмечало, что следствие не закончено.

