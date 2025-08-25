Коллега пропавшего в Босфоре россиянина рассказал, как тот готовился к заплыву

Российский спортсмен Николай Свечников пропал без вести во время заплыва через Босфор 24 августа. Поисками мужчины занимаются полиция, морская и береговая службы. Подробнее о происшествии – в материале Москвы 24.

Унесло течением?

Фото: AP Photo/Khalil Hamra

Российский тренер и кандидат в мастера спорта Николай Свечников прибыл в Стамбул для участия в 37-м Межконтинентальном заплыве через Босфор 23 августа. На следующее утро, в 10:00, мужчина вместе с почти 3 тысячами участников из 81 страны должен был преодолеть дистанцию в 6,5 километра. К 14:00 атлеты финишировали, однако Свечникова среди них не оказалось.

По данным СМИ, пропажу пловца заметили не сразу. С 15:30 до 18:00 по проливу прошли несколько военных кораблей, участвовавших в фестивале Teknofest, но о каких-либо инцидентах не заявлялось. При этом в 17:00 супруга Свечникова написала его другу, что муж не завершил заплыв.

В последний раз россиянина видели знакомые, которые тоже участвовали в заплыве. Однако они упустили его из вида уже через 500–600 метров после старта, уточнил телеграм-канал Sport Baza. Как рассказала журналистам родственница пропавшего Алена, семья обратилась в правоохранительные и надзорные органы Турции, где их попросили дождаться утра.





Алена родственница пропавшего Я до пяти утра объездила весь Босфор от и до. Никаких следов массовых поисковых работ нет. Никакой информации не сообщают.

Изначально проведение заплыва осложнялось погодными условиями: сильный ливень и туман препятствовали ориентированию вдоль маршрута, в связи с чем начало мероприятия постоянно откладывалось. А в самой воде сформировалось слишком слабое течение, замедлявшее движение. Вопросы вызвала и организация: медосмотр, который обязан был пройти каждый спортсмен, носил формальный характер, передает телеграм-канал Mash.

На этом фоне одной из возможных причин происшествия могло стать плохое самочувствие Свечникова, рассказал один из участников соревнований Дмитрий. Согласно еще одной версии, пропавший мог утонуть после того, как его унесло водой в районе моста Султана Фатиха, написал телеграм-канал SHOT.

В свою очередь, ТАСС передавал со ссылкой на губернаторство Стамбула, что местные власти расследуют причины исчезновения пловца. По последним данным, в ходе мероприятий были проверены записи камер видеонаблюдения и чипы, которые были прикреплены к ногам атлетов. При этом экстренные службы продолжают поиски Свечникова, а Генеральное консульство России в турецком городе находится в контакте с местными властями, уточнили дипломаты РИА Новостям.

"Была четкая программа"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/beswim__

Николай Свечников занимался плаванием с 5 лет, а также проводил занятия по этому виду спорта в собственной школе в Москве. Сомнений в том, что атлет справится с гонкой в Босфоре, не было, рассказал RT друг пропавшего.

"Уж кто-кто, а Николай должен был доплыть. Мы с ним общались за сутки до пропажи, я ему сказал: "Ты, главное, доплыви". Он ответил мне: "Доплыву, что мне делать?!" – сказал мужчина.

Однако несмотря на то, что Свечников давно ждал эстафеты, подобный опыт был для него первым, добавил в беседе с изданием его друг. По его словам, ранее пловец преодолевал дистанции лишь в 1–2 километра, но не в 6,5.

В то же время участник старта Алексей Казак сообщил "Матч ТВ", что никаких жалоб на самочувствие у Свечникова не было.

"Он шутил, как и обычно, – знаю его не один год <...>. Стартовали, метров 300 мы плыли рука в руку. Впереди была моя ученица, я начал ускоряться, Коля начал отставать, но это обычное явление – кто‑то плывет быстрее, кто‑то медленнее. Когда я оглянулся, были уже только зеленые шапочки, то есть из вида я его уже потерял. Что там произошло – не знаю", – поделился мужчина.

В свою очередь, коллега пропавшего Роман Бауэр рассказал телеканалу Москва 24, что Свечников ответственно подходил к тренировкам и давно начал занятия специально для заплыва.





Роман Бауэр коллега пропавшего Я видел, что он проводил длительные аэробные работы, а ближе к соревнованиям начались скоростные. То есть это все не с потолка, была четкая программа. <...> Он плавал у нас на открытых водоемах, отрабатывал ориентирование, волну справа и слева.

На хорошее спортивное состояние пловца указала и его мать Галина в беседе с "Комсомольской правдой". Женщина отметила, что ее сын "мощный, очень высокий и здоровый".

Она также добавила, что в Москве у Николая остался восьмимесячный ребенок, который сейчас находится под присмотром дяди.

