Система "Честный знак" заблокировала продажу 138 тысяч бутылок напитка Aloe Vera

Фото: ТАСС/Анна Барма

Государственная система цифровой маркировки товаров "Честный знак" по требованию Роспотребнадзора приостановила продажу партий напитка Aloe Vera в магазинах и на онлайн-платформах после появления информации об ацетоне в бутылках. Об этом сообщает пресс-служба сервиса, передает Агентство "Москва".

Замгендиректора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора "Честного знака", Реваза Юсупова заявила, что в розницу по всей России продается около 138 тысяч бутылок. Именно эти партии вызвали у контрольных органов вопросы. Реализация каждого напитка приостановлена и не будет направлена в магазины до полного изучения ситуации.

В ЦРПТ попросили покупателей быть бдительнее и проверять товары через приложение "Честный знак". В случае выявления нарушений организация призвала граждан обращаться с жалобами, на основании которых будет проведена проверка.

В свою очередь, управление Роспотребнадзора по Пензенской области организовало проверку в отношении производителя напитка – ООО "Вельта‑Пенза". О данных мероприятиях уже осведомлена региональная прокуратура. В результате компании передано предписание о приостановлении продажи всей имеющейся на заводе партии Aloe Vera.

Внеплановая выездная проверка также организована и в отношении АО "Тандер" (сети "Магнит"). В настоящее время взято 11 образцов напитка из трех партий. Их передали в испытательно‑лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" для проведения анализа.

"АО "Тандер" выдано предписание о приостановлении реализации указанной партии и об изъятии из оборота некачественных и (или) потенциально опасных пищевых продуктов. В ответ на предписание 26 декабря 2025 года АО "Тандер" уведомило Роспотребнадзор о полном приостановлении реализации продукции с датой изготовления 11 августа 2025 года в торговой сети "Магнит", – уточнили в пресс-службе.

Помимо этого, ведомство выслало письмо Ассоциации компаний интернет‑торговли. Роспотребнадзор потребовал сообщить участникам рынка электронной торговли, в том числе маркетплейсам, о необходимости принятия мер, исключающих дистанционную продажу товара, который не соответствует требованиям закона и может угрожать здоровью потребителей.

26 декабря СМИ сообщили, что сотрудники московского "Магнита" выявили в 4 бутылках Aloe Vera ацетон. Для этого им понадобилось вскрыть всю партию напитка. До этого ребенок выпил содержимое одной из бутылок и обжег гортань.

В "Магните" заявили, что прекратят продажу всех товаров поставщика, который направил в магазины партию Aloe Vera с содержанием ацетона. В компании уточнили, что проведут исследования и проверят продукцию на предмет соответствия всем требованиям и нормам качества. Помимо этого, торговая сеть проведет внеплановую проверку и аудит производства.

Спустя время столичное управление Роспотребнадзора начало расследование в связи с реализацией некачественного напитка Aloe Vera. В рамках проверки специалистами были отобраны пробы продукции для лабораторного исследования. "Магниту" было выдано предписание о приостановке реализации всей партии напитка, поставленной в сеть.

