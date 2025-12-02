Жителю Кубани вместо скумбрии продали рыбу, похожую на ядовитого иглобрюха

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Краснодарского края"

В Краснодарском крае возбуждена проверка по факту продажи рыбы, схожей с ядовитым серебристым иглобрюхом, под видом обычной скумбрии, сообщает региональная прокуратура.

В ведомстве пояснили, что инцидент произошел в Тихорецке 28 ноября. Мужчина купил в сетевом магазине свежемороженую скумбрию, но после разморозки обнаружил, что рыба имеет признаки, характерные для серебристого иглобрюха.

Такая рыба содержит тетродотоксин – смертельно опасный нервно-паралитический яд. Она ядовита для человека и непригодна для употребления в пищу.

Директору магазина уже объявлено предостережение о недопустимости нарушений законодательства. Межрайонная прокуратура с привлечением специалистов проводит проверку соблюдения требований.

"Одновременно с этим прокуратура контролирует ход проведения процессуальной проверки, проводимой следственным отделом", – сказали в ведомстве.

