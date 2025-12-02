02 декабря, 17:15Происшествия
Жителю Кубани вместо скумбрии продали рыбу, похожую на ядовитого иглобрюха
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Краснодарского края"
В Краснодарском крае возбуждена проверка по факту продажи рыбы, схожей с ядовитым серебристым иглобрюхом, под видом обычной скумбрии, сообщает региональная прокуратура.
В ведомстве пояснили, что инцидент произошел в Тихорецке 28 ноября. Мужчина купил в сетевом магазине свежемороженую скумбрию, но после разморозки обнаружил, что рыба имеет признаки, характерные для серебристого иглобрюха.
Такая рыба содержит тетродотоксин – смертельно опасный нервно-паралитический яд. Она ядовита для человека и непригодна для употребления в пищу.
Директору магазина уже объявлено предостережение о недопустимости нарушений законодательства. Межрайонная прокуратура с привлечением специалистов проводит проверку соблюдения требований.
"Одновременно с этим прокуратура контролирует ход проведения процессуальной проверки, проводимой следственным отделом", – сказали в ведомстве.
