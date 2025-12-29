Форма поиска по сайту

29 декабря, 09:24

Культура

Павильон "Макет Москвы" на ВДНХ подготовил программу на новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Павильон "Макет Москвы" на ВДНХ объявил о запуске специальной праздничной программы для жителей и гостей столицы на период новогодних каникул. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

С 30 декабря по 11 января посетители павильона смогут стать зрителями светотехнических представлений, присоединиться к обзорным экскурсиям, а также принять участие в тематических викторинах с возможностью выиграть памятные сувениры.

"Традиционно в новогодние каникулы мы проводим в "Макете Москвы" мероприятия, которые дают возможность не только интересно провести время всей семьей, но и больше узнать про развитие столицы и градостроительные решения", – передал портал мэра и правительства Москвы слова Овчинского.

По его словам, световые представления начнутся в 11:00 и будут транслироваться каждые полчаса. Бесплатные обзорные экскурсии запланированы на 12:10, 15:10 и 18:10, и сразу после их завершения все посетители смогут принять участие в новогодней викторине.

Кроме того, гости павильона получат возможность отправить поздравительные открытки своим родным и близким в любой регион России, опустив письмо в специальный почтовый ящик, установленный в фойе у выхода.

Для участия в викторине необходимо установить мобильное приложение "Макет Москвы". Специальный код для входа в игру будет объявлен в выставочном зале непосредственно перед ее началом. Вопросы викторины позволят участникам узнать факты, например, о главном катке столицы, истории первой общегородской новогодней елки в Москве, а также о районе, в котором жила героиня культового фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" Надя Шевелева.

Также в дни праздников в фойе павильона будет организована фотовыставка, на которой представлены новогодние открытки разных десятилетий. Экспозиция позволит проследить, как менялся облик праздничной Москвы с дореволюционных времен до наших дней. Кроме того, гости смогут посетить специальный макет квартиры, созданный в рамках программы реновации. Этот мини-шоурум демонстрирует образец современного благоустроенного жилья с полной внутренней отделкой.

Павильон "Макет Москвы" находится на Сиреневой аллее ВДНХ. В праздничный период его можно будет посетить ежедневно с 10:00 до 20:00, за исключением 31 декабря, 1, 2 и 7 января.

Более подробная информация о мероприятиях, а также полное расписание светотехнических шоу доступны на официальном сайте maketmoskvy.ru, в мобильном приложении "Макет Москвы" или по телефонам +7 (925) 237-37-28 и +7 (925) 237-37-29.

Ранее Москва 24 вместе с командой "VK Мест" составили маршруты, которые позволят взглянуть на столицу с новой стороны. Среди них – прогулка по улицам Китай-города, она создаст эффект путешествия в прошлое. Также в эпоху рубежа XIX–XX веков – время купеческого и аристократического города – может перенести маршрут "Москва с блеском шампанского".

