23 декабря, 09:34

Общество

Сервис "Мосбилет" поможет организовать семейный досуг в новогодние праздники

Фото: государственный Дарвиновский музей

Сервис "Мосбилет" поможет организовать семейный досуг в новогодние праздники, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В городе проходит множество различных мероприятий, а некоторые из них можно посетить и после праздников. Сервис дает возможность обратиться к специальной подборке событий или посмотреть рекомендации от известных деятелей культуры. Билеты можно также взять в подарок.

"Все приобретенные билеты будут доступны в личном кабинете на mos.ru, мобильных приложениях "Госуслуги Москвы", "Моя Москва" и "Мой id", а также будут отправлены на указанный адрес электронной почты", – объяснили в департаменте информационных технологий города Москвы.

Среди популярных мероприятий – "Евгений Онегин" в Театре Маяковского, а в Театре "Ленком" можно посмотреть легендарную рок-оперу "Юнона и Авось".

Три филиала Государственного музея А. С. Пушкина, расположенных на Арбате, можно посетить по единому билету "Арбат". Гости увидят экспозиции Мемориальной квартиры Пушкина, Мемориальной квартиры Андрея Белого и выставочные залы музея.

8 января можно посетить иммерсивную экскурсию "Ей покоряется кино" на киностудии М. Горького. Прогулка в сопровождении аудиоспектакля посвящена жизни и творчеству режиссера Татьяны Лианозовой, снявшей "Семнадцать мгновений весны", "Карнавал", "Им покоряется небо" и другие фильмы.

Помимо этого, до 18 января в Государственном Дарвиновском музее продолжится выставка, посвященная истории Нового года. Экспозиция отражает эволюцию праздничных традиций с 1930-х по 1980-е годы, а в витринах представлены различные игрушки – ватные, стеклянные, украшения из папье-маше и другие.

В том же музее проходит выставка "Редкие и исчезающие виды животных". Посетители узнают о 42 видах, чье существование из-за деятельности человека оказалось под угрозой, а некоторые из них уже не встречаются в природе. Среди них, например, лазающий заяц, крапчатая сумчатая куница и нелетающая птица кагу.

Для досуга с детьми можно рассмотреть различные спектакли. В Театре "Поколение" – "Золушка" и "Гуси-лебеди", в Московском театре юного зрителя – "Винни-Пух и все-все-все", а в "Москонцерт Холле" – новогодний балет "Щелкунчик".

До 11 января в Хлебном доме музея-заповедника "Царицыно" проводят специальный выпуск музыкального цикла "Народный праздник" – "Святки" – для детей от трех лет. В программе – исполнение старинных колядок, мастер-класс по созданию елочной игрушки на память и катание на маленьких игрушечных саночках.

В парке "Москино" можно посетить "Кинокаток", который находится в сердце кинопарка, на натурной съемочной площадке "Соборная площадь".

Приобрести билеты на мероприятия можно в сервисе "Мосбилет".

Ранее стало известно, что в Колонном зале Дома Союзов с 24 декабря 2025 года по 10 января 2026-го пройдет юбилейная новогодняя елка, посвященная 90-летию первой Всесоюзной елки, состоявшейся здесь в 1936 году.

Гостей праздника встретит 11-метровая ель, украшенная 5 тысячами игрушек и разноцветных огней. Сияние гирлянд подчеркнет величие пространства, где каждая колонна – свидетель событий, ставших частью культурной памяти страны.

обществогород

