Эксперт Шаталина объяснила, почему мужчины требуют вернуть подарки после разрыва

Москвичка рассказала в соцсетях, что экс-ухажер потребовал от нее компенсацию за подаренные цветы. О том, насколько это законно и возможно ли защититься от подобных проблем, – в материале Москвы 24.

Иск за розы

В Сети завирусился ролик москвички, рассказавшей о том, как ухажер подал на нее в суд, пытаясь вернуть деньги за подаренные букеты. По словам девушки, спутник не принял ее отказ и решил провернуть целый план, чтобы "проучить" экс-возлюбленную.

"За мной ухаживал парень, долго, почти год, лично мы никогда не виделись. Единственное, он несколько раз заказывал доставку огромных букетов", – поделилась она.

После того как девушка решила разорвать все связи с ухажером и прекратить общение, в ее жизни стали происходить неприятности.



Светлана Шаталина консультант в сфере отношений, коуч Обнаружила, что все банковские карты заблокированы, счета пусты. Совсем не понимала, что случилось.

Оказавшись в замешательстве, москвичка обратилась в банк, где ей сообщили, что поступило судебное постановление о взыскании задолженности, и посоветовали выяснить подробности в суде. Оказалось, что Яна является ответчиком по делу о невыплате средств по договору займа (кредитному договору), а истец – тот самый парень, который за ней красиво ухаживал.

"Он предоставил в суде поддельный договор, который я якобы заключила с ним на поставку цветов. Написала заявление в полицию, а там заявили, что установить факт того, что документ поддельный, практически невозможно", – сообщила она.

Кроме того, юристы девушки выяснили, что суд по аресту состоялся без предварительного оповещения и, как следствие, ее личного присутствия в зале заседания. Разбирательство продолжается.

О том, что после расставания подарки нередко становятся предметом обсуждений, в Сети говорят уже не первый год. Например, "Афиша Daily" сообщала со ссылкой на исследование, что женщины чаще испытывают давление со стороны мужчин, требующих компенсировать им затраты или вернуть подаренные вещи обратно. По данным аналитиков, 32% женщин сталкивались с ситуацией, когда бывшие партнеры требовали назад ювелирные украшения, 18% – бытовую технику, а у каждой шестой дело доходило до составления полноценных счетов за все расходы, включая подарки, рестораны и даже цветы.

Подарок по закону

Требовать назад подарки, будь то цветы, денежные средства или иное имущество, которое человек передал добровольно и безо всяких обязательств, невозможно. Об этом Москве 24 рассказала адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

По ее словам, в гражданском законодательстве есть статья об обязанности вернуть неосновательное обогащение (1102 ГК РФ), но она не действует, если передача происходила добровольно и по желанию согласно статье о неосновательном обогащении, не подлежащем возврату (1109 ГК РФ), уточнила юрист.



Мария Ярмуш специалист по гражданскому и международному праву Что касается случая с фальсификатом договора поставки – соглашение считается заключенным только после подписания обеими сторонами. Девушка вправе утверждать, что контракт недействителен, если подпись отсутствует.

Кроме того, Ярмуш уверена, что и с поддельными документами, которые мужчина провел в суде, есть много нюансов. Чтобы сделка состоялась, он должен был зарегистрировать собственную фирму, оформить заказ от имени девушки, согласовать стоимость и выставить платежные реквизиты: без этого суд должен отклонить иск.

"Предъявление поддельного договора можно расценивать как мошенничество, но для этого нужно смотреть, что именно он предоставил суду и как это было оформлено. Девушка, обратившаяся в полицию, вряд ли добьется возбуждения уголовного дела, потому что это классический гражданско-правовой спор, где нет состава преступления", – уточнила эксперт.

При этом юрист подчеркнула, что в такой ситуации девушка может обратиться со встречным иском, требуя возмещения моральной компенсации и покрытия расходов на своего представителя.

"Вообще, если человек хочет иметь возможность в дальнейшем вернуть подарок, ему нужно изначально оформлять все иначе: например, давать деньги в долг с распиской, но в романтических отношениях это вряд ли возможно – кто согласится принять в дар машину, за которую потом придется расплачиваться?" – поясняет юрист.

В свою очередь, доказательством безвозмездности передачи могут выступить переписки, где отчетливо видно, что один пишет: "Это подарок", – а другой отвечает благодарностью, заключила Ярмуш.

В целом эта ситуация – интересный феномен, который перекликается с темой так называемых "тарелочниц". Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделилась консультант в сфере отношений, коуч Светлана Шаталина.

По ее словам, такой поступок со стороны мужчины – следствие травмы, когда не получилось добиться желаемой обратной связи.



Светлана Шаталина консультант в сфере отношений, коуч Когда пара находится в таких длительных онлайн-отношениях, важно обговорить их условия. Если этого сделано не было, со временем накапливаются обиды и претензии, которые, как в этом случае, обернулись судебным иском.

Специалист отметила, что определенная доля мужчин выбирает подобный расчетливый подход, опираясь на прошлый опыт сложных, холодных взаимоотношений, где не было близости и тепла. Здесь срабатывает теория привязанности: от них отказались, и они отреагировали таким образом, пояснила Шаталина.

"Такое поведение говорит прежде всего об уязвимости обеих сторон: им настолько сложно находиться в близком контакте, доверять друг другу, что они выбрали безопасный онлайн-формат, который создает ауру идеализации, позволяя не сталкиваться с реальным человеком. Но когда образ начинает разрушаться, не каждый готов это видеть", – подчеркнула она.

Специалист считает, что длительные отношения всегда проходят этап знакомства с образом, затем разрушение иллюзий и столкновение с реальным человеком. Если у пары возникает общее яркое положительное переживание, они развиваются, а если обе стороны только поддерживают образ, то и финал истории закономерен, заключила Шаталина.