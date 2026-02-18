Собянин: начался новый этап строительства моста в Мнёвниковской пойме

Фото: MAX/“Мэр Москвы Сергей Собянин”

В Москве начался новый этап строительства пешеходного моста в Мнёвниковской пойме. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

По словам мэра, работы идут параллельно с 2 берегов, что позволяет ускорить процесс и минимизировать его влияние на окружающую среду. Рабочие уже устроили свайные фундаменты опор арок и отсыпали искусственные полуостровки на берегах. Кроме того, началось сооружение технологических мостов.

После этого строители приступят к монтажу арок навесным способом. Гусеничные краны, расположенные на технологических мостах, будут устанавливать части конструкций с последующим их укрупнением.

Эту же технологию, уточнил градоначальник, позднее используют при возведении пролетного строения моста, в русловой части будет применена надвижка. Сам пролет расположится на 4 опорах: 2 береговых и 2 промежуточных.

Финальный этап строительства будет включать:



монтаж вантовой системы моста;

демонтаж вспомогательных сооружений;

обустройство тротуаров и пешеходных дорожек;

благоустройство прилегающей территории.

В следующем году мост свяжет Островную улицу в Крылатском районе и улицу Нижние Мнёвники в Хорошёво-Мнёвниках. Как подчеркнул Собянин, новое сооружение будет эстетически перекликаться с возведенным рядом Гагаринским мостом.

Ранее глава города рассказал, что Живописную улицу и Щукинский полуостров свяжет новый велопешеходный мост протяженностью около 610 метров. Благодаря ему жители смогут удобнее добираться до популярных пляжей, а также до районов Щукино и Строгино.