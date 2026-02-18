Эксперт Зокиров: штраф до 5 тыс руб грозит за уборку квартиры в вечернее время

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

Жители многоквартирных домов могут получить штраф до 5 тысяч рублей за шумную уборку в позднее время. Об этом РИА Новости сообщил ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Тургной Зокиров.

По его словам, размер штрафа устанавливается законом субъекта РФ. При этом 5 тысяч рублей – максимально допустимая сумма. Единой административной ответственности за нарушение тишины в стране нет.

Как отметил Зокиров, каждый регион самостоятельно принимает решение о том, в какое время запрещено шуметь. Например, для Калужской области это временной промежуток с 23:00 до 07:00, а для Республики Алтай – с 22:00 до 06:00. В Омской области можно получить штраф за нарушение тишины с 22:00 до 08:00 и с 13:00 до 14:00.

Таким образом, привлечь человека к ответственности за шум при уборке в квартире могут в том случае, если законом субъекта определены и являются открытыми действия, влекущие нарушение тишины и покоя граждан.

Ранее член союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России Галина Земскова рассказала, что пожаловаться на антисанитарию в соседних квартирах можно в Роспотребнадзор и участковому полиции.

Главное – предоставить доказательства. За нарушение санитарных норм гражданам грозит штраф до 1 тысячи рублей, а для юридических лиц – до 20 тысяч.

