18 февраля, 18:29

Медведев заявил, что Залужный начал свою игру после обвинений в адрес Зеленского

Фото: kremlin.ru

Экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный начал "свою игру", когда обвинил президента страны Владимира Зеленского в срыве контрнаступления в 2023 году, заявил заместитель председателя Совбеза, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

По мнению Залужного, контрнаступление провалилось из-за того, что Зеленский не выделил необходимые ресурсы. Первоначальный план заключался в сосредоточении сил в "едином кулаке" для удара в Запорожской области и выхода ВСУ к Азовскому морю, но вместо этого украинские войска были рассредоточены по обширной территории, что ослабило их мощь.

По словам Медведева, это можно считать началом "своей игры", поскольку Залужный "наехал на генитального паяца".

"Схватка свидомого фельдмаршала и коверного клоуна началась! Интересно, кто кого арестует? Пора запасаться попкорном", – подчеркнул председатель Совбеза.

Ранее Медведев заявил, что продолжительность жизни Зеленского во многом зависит от его работы по разрушению собственной страны. Таким образом он прокомментировал слова украинского лидера о возможном компромиссе в отношении российского руководства.

Сюжет: Спецоперация на Украине
