Путин пообещал улучшать систему оплаты труда медиков

Фото: МАХ/"Кремль. Новости"

Россия будет улучшать систему оплаты труда медиков. Об этом заявил Владимир Путин в рамках открытия объектов здравоохранения в субъектах страны.

Он призвал поднимать доступность и качество медпомощи по всей России.

"Обязательно будем и дальше наращивать потенциал медицинских учреждений первичного звена, всех уровней здравоохранения, совершенствовать систему оплаты труда медицинских работников и профессиональной подготовки", – отметил глава государства.

Перед самим совещанием с участием Путина в регионах были открыты несколько объектов здравоохранения. В Смоленске заработал областной клинический онкологический диспансер, оснащенный 570 единицами современного крупного медоборудования, а Ставропольском крае – новый корпус Кисловодской городской больницы с операционным блоком, приемным отделением и реанимацией.

Кроме того, в поселке Трудовое Приморского края завершилось строительство нового здания Владивостокской поликлиники № 9, а в Краснодарском крае начала принимать пациентов детская поликлиника Павловской центральной районной больницы.

В Донецке заработала новая микробиологическая лаборатория Республиканской больницы имени Калинина. Ожидается, что ее работа улучшит качество и сократит сроки диагностики инфекционных заболеваний.

Ранее стало известно, что среднемесячная зарплата врачей в России в прошлом году составила 147 тысяч рублей, увеличившись на 12,1%. Глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин подчеркнул, что рост зарплат врачей и среднего медперсонала был достигнут во всех российских субъектах.

При этом глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил ограничить зарплаты главврачей и директоров школ – не более чем в два раза выше зарплат сотрудников. Дальнейший рост дохода руководителя должен зависеть от среднего заработка коллектива, а не от увеличения персональных стимулирующих выплат, уточнил парламентарий.

