В Рособрнадзоре рассказали о популярных предметах для сдачи ЕГЭ в 2026 году

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Профильная математика, обществознание, информатика, биология и физика вошли в число наиболее популярных предметов для сдачи ЕГЭ у выпускников, рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции в Москве, посвященной старту экзаменационной кампании в 2026 году.

По его данным, сдавать профильную математику выбрали 371 439 человек, обществознание – 296 447, информатику – 161 830, биологию и физику будут сдавать 152 008 и 146 469 человек соответственно.

Кроме того, физику сдадут на 24,4% выпускников больше, чем годом ранее. Рост интереса к биологии составил 7,4%, а к информатике – 6%. Помимо этого, химию будут сдавать 114 623 ученика, что на 10,7% больше, чем в 2025 году.

Сдавать историю планируют 101 616 выпускников, английский язык – 93 984. Помимо этого, 51 942 человека намерены сдавать литературу, а 30 382 выпускника будут сдавать ЕГЭ по географии.

Основной период сдачи ЕГЭ в 2026 году начнется 1 июня. В этот день ученики сдадут экзамены по истории, литературе и химии. Затем 4 июня состоится ЕГЭ по русскому языку, а 8-го числа – по математике базового и профильного уровней.

