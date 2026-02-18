Теннисист Медведев проиграл Циципасу впервые с 2022 года

Фото: ТАСС/IMAGO/BSR Agency/Gabriel Calvino Alonso

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл греку Стефаносу Циципасу в матче второго круга турнира категории ATP 500 в Дохе. Это произошло впервые с итоговой игры 2022 года, сообщает РИА Новости.

Счет встречи составил 3:6, 4:6 в пользу Циципаса. Игра продлилась 1 час 16 минут. При этом россиянин все еще ведет в личном противостоянии со счетом 10–5.

В четвертьфинале Циципас встретится с победителем матча между венгром Фабианом Марожаном и россиянином Андреем Рублевым.

Ранее Медведев проиграл американцу Лернеру Тьену в четвертом круге Australian Open. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:0, 6:3. Спортсмены провели на корте 1 час 42 минуты. Медведев шесть раз подал навылет, допустил шесть двойных и 30 невынужденных ошибок.

В январе Медведев одержал победу над американцем Брендоном Накашиму в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Брисбене. Матч завершился со счетом 6:2, 7:6 (7:1).

