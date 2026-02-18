Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 19:16

Спорт

Теннисист Медведев проиграл Циципасу впервые с 2022 года

Фото: ТАСС/IMAGO/BSR Agency/Gabriel Calvino Alonso

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл греку Стефаносу Циципасу в матче второго круга турнира категории ATP 500 в Дохе. Это произошло впервые с итоговой игры 2022 года, сообщает РИА Новости.

Счет встречи составил 3:6, 4:6 в пользу Циципаса. Игра продлилась 1 час 16 минут. При этом россиянин все еще ведет в личном противостоянии со счетом 10–5.

В четвертьфинале Циципас встретится с победителем матча между венгром Фабианом Марожаном и россиянином Андреем Рублевым.

Ранее Медведев проиграл американцу Лернеру Тьену в четвертом круге Australian Open. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:0, 6:3. Спортсмены провели на корте 1 час 42 минуты. Медведев шесть раз подал навылет, допустил шесть двойных и 30 невынужденных ошибок.

В январе Медведев одержал победу над американцем Брендоном Накашиму в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Брисбене. Матч завершился со счетом 6:2, 7:6 (7:1).

Теннисист Медведев едва не разбил ракетку на турнире в Роттердаме

Читайте также


спорт

Главное

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

[URL=https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/18022026/875145]В интернете распространяется много неквалифицированных советов/URL]

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика