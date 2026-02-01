Карлос Алькарас впервые выиграл Australian Open

Фото: ТАСС/EPA/JOEL CARRETT

Испанский теннисист Карлос Алькарас впервые выиграл турнир Australian Open, который в этом году проходил в Мельбурне.

В финале 22-летний Алькарас, который был посеян под 1-м номером, играл с сербом Новаком Джоковичем (4-й номера посева). В результате матч завершился со счетом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5 в пользу испанца.

Алькарас стал самым молодым спортсменом, который смог завоевать карьерный Большой шлем – одержать победу на всех турнирах подобного уровня. В Открытую эру (с 1968 года, когда профессионалам разрешили играть вместе с любителями) это удавалось лишь испанцу Рафаэлю Надалю (24 года), швейцарцу Роджеру Федереру (27), Джоковичу, американцу Андре Агасси (оба – 29) и австралийцу Роду Лейверу (31).

Джокович впервые проиграл в финале Australian Open. Он в 11-й раз добрался до этого этапа. При этом серб стал самым возрастным финалистом турнира. Именно ему принадлежит рекорд по количеству титулов на соревновании.

Для Алькараса этот финал стал четвертым подряд на турнирах Большого шлема. Ранее испанец выиграл Открытый чемпионат Франции и США. Однако он проиграл итальянцу Яннику Синнеру в финальной встрече Уимблдона.

