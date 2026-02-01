Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 февраля, 16:23

Спорт

Карлос Алькарас впервые выиграл Australian Open

Фото: ТАСС/EPA/JOEL CARRETT

Испанский теннисист Карлос Алькарас впервые выиграл турнир Australian Open, который в этом году проходил в Мельбурне.

В финале 22-летний Алькарас, который был посеян под 1-м номером, играл с сербом Новаком Джоковичем (4-й номера посева). В результате матч завершился со счетом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5 в пользу испанца.

Алькарас стал самым молодым спортсменом, который смог завоевать карьерный Большой шлем – одержать победу на всех турнирах подобного уровня. В Открытую эру (с 1968 года, когда профессионалам разрешили играть вместе с любителями) это удавалось лишь испанцу Рафаэлю Надалю (24 года), швейцарцу Роджеру Федереру (27), Джоковичу, американцу Андре Агасси (оба – 29) и австралийцу Роду Лейверу (31).

Джокович впервые проиграл в финале Australian Open. Он в 11-й раз добрался до этого этапа. При этом серб стал самым возрастным финалистом турнира. Именно ему принадлежит рекорд по количеству титулов на соревновании.

Для Алькараса этот финал стал четвертым подряд на турнирах Большого шлема. Ранее испанец выиграл Открытый чемпионат Франции и США. Однако он проиграл итальянцу Яннику Синнеру в финальной встрече Уимблдона.

Читайте также


спорт

Главное

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика