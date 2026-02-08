Форма поиска по сайту

В России ужесточат требования к рекламе энергетиков с 1 марта

С 1 марта в России вступают в силу новые жесткие правила рекламы тонизирующих напитков, включая энергетики. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Согласно новому закону, вся реклама такой продукции теперь должна сопровождаться заметным предупреждением о вреде чрезмерного потребления. Кроме того, реклама не может быть направлена на несовершеннолетних.

"Такое предупреждение в рекламе должно быть заметным и эффективным, в противном случае рекламодателей и рекламораспространителей будет ждать ответственность", – подчеркнул парламентарий.

Леонов напомнил, что энергетические напитки не несут пользы для здоровья. Они содержат кофеин, таурин и другие компоненты, которые в избытке могут наносить серьезный ущерб организму.

По словам главы комитета, закон запустит масштабную информационную кампанию для предупреждения граждан, особенно молодежи, о рисках злоупотребления такой продукцией.

Ранее терапевт, врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова рассказала, что частое употребление энергетических напитков негативно влияет на нервную и сердечно-сосудистую системы. Особо опасными энергетическими напитками эксперт назвала те, в составе которых есть алкоголь. Они маскируют действие спирта, и человек может выпить большую дозу.

