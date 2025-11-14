Россиянин перестал ходить после 8 лет употребления энергетиков

Фото: телеграм-канал SHOT

У 22-летнего жителя Ямало-Ненецкого автономного округа Артемия Авдеева отказали ноги после 8 лет употребления энергетиков. Об этом в беседе с РЕН ТВ рассказала мать пострадавшего Екатерина.

Женщина уточнила, что сын начал пить энергетические напитки в 14 лет. Сначала по одной банке, потом – по две.

"В 22 года у него заболел резко живот, его скрючило в позу эмбриона, я вызвала скорую", – добавила она.

Врачи диагностировали панкреатит, после чего стабилизировали состояние молодого человека и отпустили домой. Через 10 дней Авдеев начал слабеть, из-за чего его госпитализировали с кистой поджелудочной железы. Через неделю после операции юноша стал терять память.

"Я с ним по телефону поговорю сегодня, а завтра он не помнит. Когда мы пошли на прием к врачу, нам сказали: "Срочно везите его в больницу, дома он у вас умрет". Мы приезжаем в больницу, и нам говорят, а у него, оказалось, все эти 7 дней собирался гной в поджелудочной железе", – поделилась мать.

Из-за гноя у молодого человека началась интоксикация всего организма, вследствие чего пострадали все органы, в том числе нервная система. На фоне болезни у Авдеева развивалась полинейропатия нижних конечностей, он не может самостоятельно сидеть и ходить. Врачи предположили, что реабилитация может занять от 6 до 12 месяцев.

Ранее терапевт Надежда Чернышова предупредила, что частое употребление энергетиков негативно влияет на нервную и сердечно-сосудистую системы. Регулярное употребление более 2 банок в день ведет к разрушению зубной эмали, ожирению, нарушению сна, раздражительности, а также аритмиям сердца.