Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 марта, 10:54

Общество
Главная / Новости /

Депутат ГД Чаплин: перед новым сезоном теплицу следует обработать марганцовкой

Россиянам дали советы по подготовке теплицы к новому сезону

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Перед началом нового сезона дачникам следует обработать теплицу раствором марганцовки, предварительно отмыв ее мыльной водой. Об этом в беседе с News.ru сообщил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

По его словам, правильная подготовка теплицы очень важна, так как от этого зависит качество урожая и здоровье рассады. Зимой под закрытым грунтом иногда скапливаются вредные бактерии и споры грибков, поэтому проводить уборку необходимо. Она заключается в удалении остатков растительности и мусора.

Чаплин посоветовал промыть всю теплицу изнутри теплым мыльным раствором. В качестве дезинфицирующего состава можно использовать либо марганцовку, либо медный купорос.

Также депутат рассказал и о биологических способах дезинфекции. Например, пойдет хвойный отвар или настой чеснока. Эти способы не такие агрессивные и не могут навредить будущим посадкам.

Если во время предыдущего сезона были замечены заболевшие растения, необходимо снять 10–15 сантиметров грунта и заменить его свежим, добавил он. Обеззараживание земли также проводится либо горячей водой с марганцовкой, либо специальными биопрепаратами, которые не дают патогенам развиваться и оздоравливают почву.

"За несколько недель до высадки рассады полезно внести в грунт компост, перегной и комплексные минеральные удобрения, чтобы создать питательную среду для будущих растений", – отметил Чаплин.

Он подчеркнул, что перед новым сезоном также важно проверить каркас теплицы и ее покрытие – на них не должно быть трещин. Кроме того, следует убедиться в отсутствии ржавчины на металлических элементах конструкции. Все это необходимо устранить.

Ранее Чаплин рассказал, что подготовку к дачному сезону в ряде случаев можно начинать уже в январе. Тем не менее приступать к этому процессу стоит взвешенно и с учетом особенностей культур. По его словам, главная ошибка – сеять "по настроению".

Читайте также


общество

Главное

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

Как правильно организовать цифровой детокс?

Сначала стоит определиться, что именно нужно ограничить: только социальные сети или поток новостей

Нужно найти пару человек, которые смогут оповестить в случае экстренной ситуации

Читать
закрыть

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика