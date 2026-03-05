Депутат ГД Чаплин: перед новым сезоном теплицу следует обработать марганцовкой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Перед началом нового сезона дачникам следует обработать теплицу раствором марганцовки, предварительно отмыв ее мыльной водой. Об этом в беседе с News.ru сообщил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

По его словам, правильная подготовка теплицы очень важна, так как от этого зависит качество урожая и здоровье рассады. Зимой под закрытым грунтом иногда скапливаются вредные бактерии и споры грибков, поэтому проводить уборку необходимо. Она заключается в удалении остатков растительности и мусора.

Чаплин посоветовал промыть всю теплицу изнутри теплым мыльным раствором. В качестве дезинфицирующего состава можно использовать либо марганцовку, либо медный купорос.

Также депутат рассказал и о биологических способах дезинфекции. Например, пойдет хвойный отвар или настой чеснока. Эти способы не такие агрессивные и не могут навредить будущим посадкам.

Если во время предыдущего сезона были замечены заболевшие растения, необходимо снять 10–15 сантиметров грунта и заменить его свежим, добавил он. Обеззараживание земли также проводится либо горячей водой с марганцовкой, либо специальными биопрепаратами, которые не дают патогенам развиваться и оздоравливают почву.

"За несколько недель до высадки рассады полезно внести в грунт компост, перегной и комплексные минеральные удобрения, чтобы создать питательную среду для будущих растений", – отметил Чаплин.

Он подчеркнул, что перед новым сезоном также важно проверить каркас теплицы и ее покрытие – на них не должно быть трещин. Кроме того, следует убедиться в отсутствии ржавчины на металлических элементах конструкции. Все это необходимо устранить.

Ранее Чаплин рассказал, что подготовку к дачному сезону в ряде случаев можно начинать уже в январе. Тем не менее приступать к этому процессу стоит взвешенно и с учетом особенностей культур. По его словам, главная ошибка – сеять "по настроению".

