Движение транспорта закрыли на ряде улиц в центре Москвы
Движение транспорта временно перекрыли на некоторых улицах в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
В настоящее время проезд недоступен по Тверской улице в районе дома 15/1, строения 1, по Моховой улице и по Москворецкой набережной в районе Устьинской набережной в направлении к Китайгородскому проезду.
Также нельзя проехать по Боровицкой площади, Садовому кольцу в районе пересечения с улицей Баррикадной, а также на следующих участках:
- на улице Знаменке в районе дома 9, строения 1;
- на съезде с улицы Смоленской на Садовое кольцо;
- на Новинском бульваре в районе дома 8;
- на съезде с внутренней стороны Садового кольца на улицу Новый Арбат.
В связи с ограничениями водителям рекомендовано строить маршрут заранее.
Ранее горожан предупредили, что с 6 по 8 марта у Рижского рынка будет временно запрещена парковка.
Ограничение введут с 00:01 6 марта до 20:00 8 марта на дублере Третьего транспортного кольца (ТТК) у дома 88, строения 1, по проспекту Мира – между Водопроводным переулком и проспектом Мира.
При этом 8 и 9 марта парковка на столичных улицах будет бесплатной. Это относится в том числе к стоянкам с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также к зонам динамического тарифа.
