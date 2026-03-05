Форма поиска по сайту

05 марта, 14:11 (обновлено 05.03.2026 14:53)

Транспорт

Движение транспорта закрыли на ряде улиц в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Движение транспорта временно перекрыли на некоторых улицах в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В настоящее время проезд недоступен по Тверской улице в районе дома 15/1, строения 1, по Моховой улице и по Москворецкой набережной в районе Устьинской набережной в направлении к Китайгородскому проезду.

Также нельзя проехать по Боровицкой площади, Садовому кольцу в районе пересечения с улицей Баррикадной, а также на следующих участках:

  • на улице Знаменке в районе дома 9, строения 1;
  • на съезде с улицы Смоленской на Садовое кольцо;
  • на Новинском бульваре в районе дома 8;
  • на съезде с внутренней стороны Садового кольца на улицу Новый Арбат.

В связи с ограничениями водителям рекомендовано строить маршрут заранее.

Ранее горожан предупредили, что с 6 по 8 марта у Рижского рынка будет временно запрещена парковка.

Ограничение введут с 00:01 6 марта до 20:00 8 марта на дублере Третьего транспортного кольца (ТТК) у дома 88, строения 1, по проспекту Мира – между Водопроводным переулком и проспектом Мира.

При этом 8 и 9 марта парковка на столичных улицах будет бесплатной. Это относится в том числе к стоянкам с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также к зонам динамического тарифа.

В ЦОДД предупредили о возможных затруднениях движения на Волгоградском проспекте

