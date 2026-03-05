Форма поиска по сайту

05 марта, 14:49

Происшествия

Число погибших из-за ударов США и Израиля по Ирану возросло до 1 230 человек

Фото: AP Photo/Хусейн Малла

Число погибших в ходе ударов США и Израиля по Ирану возросло до 1 230 человек, заявили в Фонде по делам мучеников и ветеранов Исламской Республики, пишет Mehr.

Ранее сообщалось о 940 жертвах. Официальный представитель Иранского общества "Красного Полумесяца" Моджтаб Халиди заявлял, что в стране также пострадали 174 района.

28 февраля США и Израиль нанесли по Ирану удар. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство, а также американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В ходе эскалации погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В связи с этим в республике объявили 40-дневный траур. По данным СМИ, занять место погибшего аятоллы может его сын Моджтаба Хаменеи.

США, по информации СМИ, рассматривают возможность проведения операции против Исламской Республики продолжительностью не менее 100 дней. Она может затянуться до сентября включительно.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров осудил "ничем не спровоцированные" атаки США и Израиля на Исламскую Республику и заявил, что последствия агрессии в отношении Ирана проходят через весь Ближний Восток. Москва выступает за немедленное прекращение военных действий, подчеркнул дипломат.

Иран пригрозил Израилю ударом по атомному реактору в Димоне

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
происшествияполитиказа рубежом

